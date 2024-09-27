Baf'ta müebbet hapis cezası olan katil firar etti

Güney Kıbrıs’ta hamile partnerini ve çocuğunu öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan 42 yaşındaki Theodoros Theofanous adlı mahkumun firar etmesi üzerine Rum polisi alarma geçti.

Rum basınında yer alan haberlere göre mahkum Theodoros Theofanous polis eşliğinde Baf’ta Choletria köyündeki akrabalarını ziyaret etme izni esnasında firar etti.

Haberde, ilk belirlemelere göre Mobil Acil Eylem Birimi'nin (MMAD) üç üyesi ve dört cezaevi görevlisinin refakat ettiği mahkum Theofanous’un, ziyaret ettiği evin penceresinden kaçtığı belirtildi.

42 yaşındaki Theofanous, 24 yaşındaki hamile partneri Yulia Oporok ve üç yaşındaki kızı Viktoria’yı öldürmekten hüküm giymişti. Güney Kıbrıs’ta infial yaratan cinayet, 2011 yılının Aralık ayında meydana geldi.

Haberde Rum polisinin, firar eden Theofanous için alarma geçtiği belirtilerek, polisin helikopter ve drone desteğiyle ve cezaevinden dört ekibin ve Baf polisinin eğitimli köpeklerle geniş çaplı olarak arazide arama-tarama faaliyetleri başlattığı belirtildi.

Olayın ciddiyetinden dolayı Theofanous’dan sorumlu gardiyanların açığa alınmasının beklendiği de kaydedildi.