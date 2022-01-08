Baf’ta nüfus patlaması!

Son yıllarda Baf kazasında nüfus patlaması kaydedilmekte olduğu, 2001’de 45 bin 965 olan nüfusun 2026’da 104 bin 466’ya ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Baf kenti, Yeroşibu ve çevre köylerinin dahil olduğu yeni Baf Yerel Planı sınırları dahilinde yapılan tahminlere göre 2001 nüfus sayımında 45 bin 965 olan kişi sayısı 2011 sayımında yüzde 23,9 artarak 62 bin 122’ye ulaştı, Bu yıl ise 85 bin 982’ye ulaşması bekleniyor. Bu hız ile Baf kazası nüfusunun 2026’da 104 bin 466’ya ulaşacağı öngörülüyor.

Bu habere tepkiniz:



08/01/2022 14:54