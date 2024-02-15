Baf'ta uyuşturucu operasyonu!

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15/02/2024

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Baf'ta uyuşturucu operasyonu!

Baf polisinin, 29 yaşlarındaki iki şahsa ait evlerde büyük miktarda uyuşturucu ve binlerce Euro tespit ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, polisin, Baf’a bağlı Emba bölgesinde kontrol amaçlı durdurma girişiminde bulunduğu ancak durduramadığı aracı havaya ateş açarak durdurma girişiminin de başarısız olması sonucunda kovalamaca yaşandığını yazdı. Kovalamaca yaşandığı sırada araçtan dışarıya atılan çantada bir kiloyu aşkın hintkeneviri tespit eden polisin, sözkonusu araçta bulunan 2 kişinin evlerinde ise 11 kilo hintkeneviri, 1 kilo kokain ve toplamda 75 bin Euro nakit para tespit etti.

Polisin iki şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

-Patlama

Haravgi gazetesi, bir başka haberinde ise “Athienu” (Kiracıköy) bölgesindeki bir evde, ev tipi tüp gaz sızıntısından dolayı patlama olduğunu yazdı.

Habere göre, evde meydana gelen patlama sonucunda 30 yaşındaki erkek şahıs yaralanırken eşi ve 3 yaşındaki çocuğu ise olaydan yara almadan kurtuldu.

30 yaşındaki şahsın ayaklarında birinci derece yanıklar oluştu.

15/02/2024 13:29
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TAGS: Baf, uyuşturucu, operasyonu,
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