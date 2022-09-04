Baf'ta uyuşturucudan dört genç tutuklandı

 Baf polisinin dün bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu tespit etmesi üzerine 4 kişiyi tutukladı.

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04/09/2022

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Baf'ta uyuşturucudan dört genç tutuklandı

 Baf polisinin dün bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu tespit etmesi üzerine 4 kişiyi tutukladı.

Alithia gazetesi, Baf polisinin, kontrol amaçlı durduğu arabada yaptığı aramada, içerisinde 110 gr. kokain, 16 gr hint kenevirinin bulunduğu çok sayıda paketin yanı sıra 3 bin 395 Euro nakit para tespit ettiğini yazdı.

Habere göre olay neticesinde polis araçta bulunan 27 yaşındaki sürücünün yanı sıra yaşları 27, 25 ve  18 yaşındaki gençleri tutukladı.

 

04/09/2022 13:21
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TAGS: baf, uyuşturucu,
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