Baf'ta uyuşturucudan dört genç tutuklandı
Baf polisinin dün bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu tespit etmesi üzerine 4 kişiyi tutukladı.
04/09/2022
Baf polisinin dün bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu tespit etmesi üzerine 4 kişiyi tutukladı.
Alithia gazetesi, Baf polisinin, kontrol amaçlı durduğu arabada yaptığı aramada, içerisinde 110 gr. kokain, 16 gr hint kenevirinin bulunduğu çok sayıda paketin yanı sıra 3 bin 395 Euro nakit para tespit ettiğini yazdı.
Habere göre olay neticesinde polis araçta bulunan 27 yaşındaki sürücünün yanı sıra yaşları 27, 25 ve 18 yaşındaki gençleri tutukladı.