Baf'ta uyuşturucudan dört genç tutuklandı

Baf polisinin dün bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu tespit etmesi üzerine 4 kişiyi tutukladı.

Alithia gazetesi, Baf polisinin, kontrol amaçlı durduğu arabada yaptığı aramada, içerisinde 110 gr. kokain, 16 gr hint kenevirinin bulunduğu çok sayıda paketin yanı sıra 3 bin 395 Euro nakit para tespit ettiğini yazdı.

Habere göre olay neticesinde polis araçta bulunan 27 yaşındaki sürücünün yanı sıra yaşları 27, 25 ve 18 yaşındaki gençleri tutukladı.

Bu habere tepkiniz:



04/09/2022 13:21