Baf'ta uyuşturucudan iki tutuklama

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07/10/2023

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Baf'ta uyuşturucudan iki tutuklama

 Baf polisinin, tasarruflarında uyuşturucu bulunduran iki kişiyi tutukladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi polisin, trafik kontrolü için durdurduğu 24 yaşındaki bir kişinin kullandığı araçta 3.2 gram uyuşturucu madde tespit ettiğini yazdı.

Habere göre polis tarafından 24 yaşındaki gence yapılan uyuşturucu testi de(narkotest) pozitif çıktı.

Gazete bir başka olayda ise polisin yine 24 yaşındaki bir gencin kullandığı araçta az miktarda hintkeneviri bulduğunu yazdı.

Habere göre her iki genç haklarında dava okunmasının ardından serbest bırakıldı.

07/10/2023 13:50
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TAGS: baf, rum, polis
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