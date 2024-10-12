Baf’ta Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıldönümü için dikilen anıt açılıyor

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12/10/2024

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Baf’ta Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıldönümü için dikilen anıt açılıyor

1821 Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıl dönümü için Baf’ta dikilen anıt eski Yunanistan Cumhurbaşkanı ve akademisyen Prokopis Pavlopulos tarafından bugün açılıyor.

Haravgi’nin Baf Belediyesi’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Dyonisos Solomu Caddesi’ne dikilen anıt bugün  saat 10.30’da açılıyor. Yaklaşık 160 bin euroya mal olan anıtta Yunan ayaklanmasına dair metin ve sanat eserlerine ulaşılabilecek QR kodları yer alıyor.

12/10/2024 13:48
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TAGS: Baf’ta Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıldönümü için dikilen anıt açılıyor
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