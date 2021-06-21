Baf'ta 88 bin Euro değerinde hırsızlık yapıldı

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21/06/2021

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Baf'ta 88 bin Euro değerinde hırsızlık yapıldı

Baf’ın “Tala” ve “Peya” bölgelerinde gerçekleşen iki ayrı hırsızlık olayında toplamda 88 bin Euro değerinde ziynet eşyası ve para çalındı. Politis ve diğer gazeteler, Baf’ın “Tala” bölgesinde bir eve giren hırsızların 35 bin Euro değerinde bir saat ve toplam değeri 43 bin Euro’yu bulan ziynet eşyası çaldıklarını yazdılar.
Gazete, “Peya” bölgesinde ise, bir grup turistin tatil amaçlı kiraladıkları eve giren hırsızların içlerinde yaklaşık 10 bin Euro değerinde para ve değerli eşya bulunan çantaları alarak kayıplara karıştıklarını aktardı.

21/06/2021 11:43
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