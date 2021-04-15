Baftaki otelciler aşılanmak istiyor

Güney Kıbrıs’ın önemli turizm bölgelerinden Baf'taki otelciler, hükümete turizm sektörünün faaliyetlerine düzgün bir şekilde yeniden başlaması için otel çalışanlarını aşılamaya çağırdı.

Baf oteller derneği başkanı Thanos Michaelides, Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şu anda bölgesinde sadece 10 kadar otelin açık olduğunu söyledi.

Thanos Michaelides, Baf otelcilik sektörünün yeniden açılması için çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, otellerde az sayıda çalışanın bulunduğunu ifade etti.

Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının az olması beklenen otellerde virüsün yayılma riskinin düşük olması bekleniyor.

Thanos Michaelides, turizmin başlatılmasıyla ilgili net tarih verilmemesinden dolayı sorun yaşadıklarını dile getirdi.

Michaelides ayrıca, Mayıs ayı ortalarında İngiltere’den gelecek olanlarla ilgili açıklama çağrısında bulundu. Hükümetin, İngiltere'den gelen kişilerin adaya vardıklarında kendilerini izole etmek zorunda kalmayacaklarını açıkça belirtmesi gerektiğini söyledi.

Michaelides, turizmin yeniden başlatmanın ilk adımı olarak, otellerin yerli müşterilere açılabileceğini ifade etti.

Michaelides'e göre, çift aşı yapan İsraillilerin karantinaya gerek kalmadan ülkeye gelmesi turizm için yeterli değil.

Baf'taki tüm oteller, geçen yılki deneyimine dayanarak, virüsün yayılmasına karşı yürürlükteki önlemleri sıkı bir şekilde takip ediyor.

Alınan önlemlere göre; 17-31 Mayıs tarihleri ​​arasında iç mekanda 75, dış mekanda 200 kişiye kadar kokteyl partilerine izin veriliyor.

1 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar açık havada kokteyl partileri en fazla 250 kişi ile planlanabilirken, 280'e kadar misafir açık havada veya 150 kişi kapalı alanda öğle veya akşam yemeği için toplanabilir.

15 Haziran - 30 Haziran tarihleri ​​arasındaki üçüncü aşamada ise oturarak yemek veya açık havada kokteyl partisi için en fazla 250 kişinin kapalı alanda toplanmasına izin veriyor. 1 Temmuz'dan 30 Temmuz'a kadar 350'ye kadar misafir, açık havada öğle veya akşam yemeğine katılabilir.

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15/04/2021 14:58