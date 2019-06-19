Tören 22 Haziran’da düzenlenecek…

Kültürel Miras Teknik Komitesi Avrupa Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) yardımlarıyla restorasyonu tamamlanan Baf’taki Türk hamamı ve Cami-i Kebir minaresi için tören düzenleneceği bildirildi.

UNDP’den verilen bilgiye göre, tören 22 Haziran Cumartesi 16.00’da Baf’taki Minoos Sokağı’ndaki Hamam önünde yer alacak.

Töreni izlemek isteyen basın mensupları için 13.15’te Ledra Palas kapısından otobüs kaldırılacak.