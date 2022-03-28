Baf’taki tarihi harnup fabrikaları üniversiteye dönüştürülüyor

Baf’ta, “Apostolos Pavlos” caddesi üzerinde bulunan tarihi harnup fabrikalarının üniversiteye dönüştürüleceği haber verildi.

Bina kompleksinin dönüşüm çalışmalarının, binaların Baf Belediyesi tarafından temizlenmesiyle başladığını yazan Fileleftheros gazetesi, binaların temizlenmesini, belediyenin başlattığı prosedür temelinde binaların son şekline dönüştürülmesinin izleyeceğini kaydetti.

Yeni yıldan itibaren (2023) tarihi harnup fabrikalarının olduğu yerde “Beyrut Amerikan Üniversitesi”nin misafir edileceğini yazan gazete, bahse konu üniversitenin, belediyenin çıktığı ihale sonucunda seçildiğini ekledi.

Baf’ta dün meydana gelen bir olayda, 37 yaşındaki bir şahsın, bir polis memurunun yaralanmasına neden olduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, cuma gecesi Baf’ta meydana gelen olayda, 37 yaşındaki şahsın kullandığı aracın polis tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu ve bahse konu şahsın, polisin kendisini arabadan inmeye çağırdığı esnada aracını hareket ettirip polis memurunu sürüklediğini yazdı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gazete 37 yaşındaki şahsın ise tutuklanarak gözaltına alındığını ekledi.

Bu habere tepkiniz:



28/03/2022 14:03