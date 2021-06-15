Baf'taki tecavüz olayında bir kişi tutuklandı

Kıbrıs Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Baf'ta bir kadının polise kimliği belirsiz bir adam tarafından tecavüz edildiğine dair şikayette bulunmasının ardından 24 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Baf'ta daimi ikamet eden yabancı uyruklu kadın, polise Pazar günü sabah saat 4 sularında Ayios Antonios bölgesi sokağında evine yürürken kimliği belirsiz bir adam tarafından yaklaşıldığını ve onu kilisenin bahçesine sürükleyip tecavüz ettiğini iddia etti.

Pazar sabahı daha sonra polise gitti ve saldırganın tarifini vererek şikayette bulundu.

Polis, soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını kontrol etti ve zanlıyı gözaltına aldı.

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15/06/2021 12:57