Baf’taki Türk malları yine gündem oldu

Baf Kentsel Ulaşım Örgütü’nün (OSİPA), otobüsler için aktarma istasyonu yapmak üzere Mall karşısındaki Kıbrıs Türk malının kendisine verilmesi için Rum Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat ettiği, bu durumun Baf Belediyesi’ni kaygılandırdığı bildirildi.

Politis’in haberine göre, OSİPA’nın bu başvuruda bulunduğu bilgisi, Bakanlığın Belediye’den görüş istediğini açıklayan Belediye Başkanı Fedonas Fedonos tarafından doğrulandı.

Fedonos, liman bölgesindeki otobüs durağının taşınması kararı alınan 2014’te örgütün Belediye’ye Y. Hristoforu, K. Perbolion ve Y.Mihali caddelerine sınırı olan, Baf Mall karşısındaki Kıbrıs Türk malını kiralama başvurusunda bulunduğunu ancak Belediye Meclisi’nin bu talebi 2015’te reddettiğini söyledi. Fedonos örgütün söz konusu arazinin kendisine verilmesi talebini yeniden gündeme getirmesini Güney’deki “genel seçimleri ve oluşacak kampanya dönemini kullanmak” istemesine yordu.

Fedonos Baf Belediyesi’nin otobüsler için modern terminal ve 173 sabit durak inşa etme çalışmalarının özellikle Aşağı Baf’ta süratlendirildiğini, mayıs sonu haziran başı tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

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30/04/2021 14:46