Baf’taki uçağın silah kaçırdığından şüpheleniliyor

2019’dan beri Baf Havalimanı’nın deposunda bulunan Sırp şirketine ait uçağı incelemek için Kasım ayı başında BM’den uzmanların geleceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 2019 yılından kalma meseleye göre, yüksek ihtimalle Libya’ya silah götürecek olan söz konusu uçağın Ürdün’den Libya’ya gideceğini; ancak bazı istihbaratlar ve Libya’daki savaş ortamı nedeniyle Larnaka Havalimanı’na acil iniş yaptığını yazdı.

Bir süre sonra uçağın Baf Havalimanı’na gittiğini ve BM’den uçakla ilgili birtakım belgeler gelene kadar da meselenin ifşa olmadığını kaydeden gazete, Rum polisinin geçen ay söz konusu uçakla ilgili bilgilendirildiğini ve BM’den uzmanlar gelene kadar 24 saat boyunca gözetim altında tutulmasının talep edildiğini belirtti.

Haberde, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin uçaktan haberdar olduğu ve daire sözcüsünün, uçağın Libya’ya silah taşıdığından bahsettiği ifade edildi.

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22/09/2021 09:24