Baf'tan Issac Takviyesi

K-Pet Süper Ligin ilk 2 haftasından 3 puan çıkaran Baf Ülkü Yurdu'nda teknik direktör Gökmen Davutoğlu'nun raporu doğrultusunda son gün önemli transferler yapıldı.



Bu transferlerden biri de K-PET Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl'dan Issac Owusu, oldu. Yerli statüsünde oynayan Issac, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda yönetici Hasan Altınmakas eşliğinde Baf Ülkü Yurdu'na imzayı attı. Baf Ülkü Yurdu bu transfer karşılığında Mete Sağır ve Türbay Yırtıcışahin'i, Bostancı Bağcıl'a verdi.



Kaynak: Halkın Sesi

26/09/2019 09:23