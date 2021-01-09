Bagajda taşınan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin bagajında taşınan Alman kurdu köpeğin başı, hoparlör boşluğuna sıkıştı. Köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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09/01/2021

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Bagajda taşınan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı

Ölüdeniz Mahallesi'nde bir otomobilin bagajındaki köpeğin başı, arka koltuğun üzerindeki hoparlör boşluğuna sıkıştı. Adı öğrenilemeyen otomobil sürücü, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla köpeği, kurtardı.

Sürücü, 5 yaşındaki Alman kurdu köpeğini aracına alıp, yoluna devam etti.

09/01/2021 16:13
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TAGS: Köpek, haberkıbrıs, hopörler boşluğu,
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