Bağcıl, Maraş karşısında hükmen mağlup
22/12/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.
Alınan karara göre Bostancı Bağcıl, Maraş karşısında hükmen mağlup sayıldı.
Karar şöyle
12.12.2021 tarihinde Bostancı Bağcıl SK ile Maraş SK arasında oynanan AKSA 1. Lig 13. Hafta maçının, KTFF Müsabaka Talimatı’nın madde 24(b) tahtındaki “Hükmen Yenik Sayılmalar” kuralına binaen, Bostancı Bağcıl 0 – Maraş SK 3 puan olacak şekilde hükmen tescil edilmesine karar verildi.
Aksa 1. Lig'te yeni puan durumu şöyle: