Bağcıl, Maraş karşısında hükmen mağlup

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22/12/2021

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Bağcıl, Maraş karşısında hükmen mağlup

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.

Alınan karara göre Bostancı Bağcıl, Maraş karşısında hükmen mağlup sayıldı.

Karar şöyle

12.12.2021 tarihinde Bostancı Bağcıl SK ile Maraş SK arasında oynanan AKSA 1. Lig 13. Hafta maçının, KTFF Müsabaka Talimatı’nın madde 24(b) tahtındaki “Hükmen Yenik Sayılmalar” kuralına binaen, Bostancı Bağcıl 0 – Maraş SK 3 puan olacak şekilde hükmen tescil edilmesine karar verildi.

Aksa 1. Lig'te yeni puan durumu şöyle:

22/12/2021 14:38
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TAGS: bostancı bağcıl, maraş, aksa birinci lig
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