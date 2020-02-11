Bağdat 12 yıl sonra beyaza büründü

Irak'ın başkentinde 12 yıl aradan sonra yağan etkili kar, Bağdat'ı beyaza boyadı.

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11/02/2020

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Bağdat 12 yıl sonra beyaza büründü

Irak Meteoroloji Kurumu'na göre, 12 yıl aradan sonra yağan yoğun kar, Bağdat'ta sabah erken saatlerde etkili oldu. 

Bağdat'ın yanı sıra ülkenin ortasında ve güneyindeki Kerbela, Babil, Necef ve Divaniye gibi kentlerde de kar yağışı görüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) de yoğun kar nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta karın neden olduğu soğuk hava etkisinin yarın sona ereceği ifade edildi.  

11/02/2020 13:58
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TAGS: bağdat
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