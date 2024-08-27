Bağdat Üniversitesi ile DAÜ Arasinda Akademik İş Birliği

1957’de kurulmuş olan Irak’ın en eski, Ortadoğu’nun ikinci büyük üniversitesi Bağdat Üniversitesi’nden bir heyet 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü, saat 10.30’da, DAÜ Rektörlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Dr. Ameer Faisal Abdulameer Altamimi, Eczacılık Fakültesi Dekanı Dr. Sarmed Hashem Kathein, Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Mohammed Bassil Ismail ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Hayder Mohammed Abdul-Hameed ve Dr. Amjad Hamad Khalil’den oluşan heyet DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Rektörlük Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Çelik ve DAÜ Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel de hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç söz konusu heyete ülkeye ve DAÜ’ye yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunarak, bu ziyarette iki kurum arasında yapılabilecek olası iş birliklerini görüşeceklerini kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, “Bu ziyaretinizi yeni bir dostluk ve ortaklığın başlangıcı olarak görüyorum.” şeklinde konuştu. Heyet adına konuşan Dr. Altamimi ise burada bulunmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, misafirperverliklerinden ötürü DAÜ yönetimine teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında iki kurumla ilgili çeşitli bilgiler paylaşıldı. İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Dr. Altamimi, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’a Bağdat Üniversitesi’nin bir anı tabağını hediye ederken, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç da Dr. Altamimi’ye Lefkara işi pano ve tüm heyete DAÜ logolu hediye takdiminde bulundu.

Bağdat Üniversitesi heyeti hafta boyunca akademik iş birlikleri geliştirmek amacıyla DAÜ’nün çeşitli fakültelerini yerinde inceleyerek dekanlarla da görüşmelerde bulunacak.