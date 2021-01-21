Bağdat’taki Saldırıda Can Kaybı 32’ye Yükseldi

Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Tayaran Meydanı’nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı ve gelir düzeyi düşük insanların uğrak yeri olan pazara giren intihar eylemcileri, kendilerini patlattı.

Patlamalarda şimdiye kadar 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığını öğrenildi.

Eylemi henüz üstlenen olmadı.

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21/01/2021 16:15