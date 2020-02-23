BAGEP, Başbakan Ersin Tatar’a ziyaret etti

Bağımsız Gençlik Platformu (BAGEP) Başbakan Ersin Tatar’a ziyarette bulunarak; dernek faaliyetleri ve gençlerin gerek eğitim alanında gerekse de sosyal hayatlarında yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verdi.

BAGEP Başkanı Hüseyin Aran ziyarette yaptığı konuşmada, öncelikle Başbakan Tatar’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Hüseyin Aran, Başbakan Tatar’dan randevu almak için 3 buçuk hafta beklediklerini belirtti ve “Geç oldu. Güç oldu. Ama sonunda oldu ve sizinle görüşebildik” dedi.

Siyasi statü taşıyan herkese eşit mesafede çıktıkları bu yolda temmuz 2019’dan bu yana faaliyet gösterdiklerini ifade eden Aran, ada genelinde faaliyet gösteren bir platform olarak 115 mevcut üyeleri olduğunu ve aralarında her siyasi görüşten gençlerin yer aldığına vurgu yaptı.

“Bizim ortak noktamız gençlerin sesini örgütlü bir şekilde yetkililere duyurmak ve sorunlarının çözülmesinde aracı olmaktır. Sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek, maddi sıkıntı çeken gençlere yardım etmektir. Hedefimiz doğrultusunda adım adım ilerliyoruz” diye konuşan Aran, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Meclis Başkanı Uluçay’ı ziyaretlerinin ardından Başbakan Tatar’ı ziyaret ettiklerini aktardı.

Hüseyin Aran, bu ziyaretlerdeki amaçlarının dernekleşme hareketleri hakkında bilgi vermek, gençlerin gerek eğitim alanında gerekse de sosyal hayatlarındaki sıkıntılarını aktarmak olduğunu dile getirdi.

Başbakan Tatar ise BAGEP’e çalışmalarında başarılar dileyerek gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

23/02/2020 13:53