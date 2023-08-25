BAGEP: “Kıbrıslı Türk gençlerin sesi olmak için çalışıyoruz”

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP), Kıbrıslı Türk gençlerin sesi olmak için etkin, aktif ve istekli şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirterek gençlikle ilgili konularda iş birliğine açık olduğunu vurguladı.

Dernek Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, 2020’den beri faaliyet gösteren BAGEP’in çalışmalarına değinilerek 170 aktif üyesiyle etkinliklerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Toplumumuzun değerli birer parçası olan her genç, bireysel olarak derneğimize ilettiği sorunlarının çözümünde ve hak arayışında destek bulmaktadır” denildi.

Burslar, çevre ve sağlık konuları ve gençlerin sorunlarının medyada yankı bulması için komitelerin çalıştığı ve yetkililer düzeyinde de girişimlerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, derneğin her bir genç ve Kıbrıs için çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, bu bağlamda, derneğin göz ardı edilmesinin kabul edilebilir olmadığı kaydedildi.