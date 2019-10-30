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“Bağımlı Olma Özgür Ol” Adlı Fotoğraf Sergisi Pazartesi AKM’de Açılacak

“Bağımlı Olma Özgür Ol” adlı fotoğraf sergisi, 4 Kasım Pazartesi saat 19.00’da açılacak

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30/10/2019

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“Bağımlı Olma Özgür Ol” Adlı Fotoğraf Sergisi Pazartesi AKM’de Açılacak

Yıltan Taşçı Akademi’nin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde geliştirdiği “Bağımlı Olma Özgür Ol”  adlı fotoğraf sergisi, 4 Kasım Pazartesi saat 19.00’da açılacak. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sergi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon’da izlenime açılacak.

30/10/2019 16:09
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TAGS: haber, kıbrıs, akm, sergi
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