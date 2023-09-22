“Bağımlılığa Karşı Genç Bakış” resim yarışmasına başvuru süresi uzatıldı

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Gönyeli - Alayköy Belediyesi ve Bilişsel Davranışsal Psikoterapiler Derneği iş birliği ve ortaklığıyla yapılacak "Bağımlılığa Karşı Genç Bakış" isimli resim yarışmasına başvurular 2 Kasım Perşembe güne kadar uzatıldı.

Komisyondan yapılan açıklamada, resim yarışmasına başvuru süresinin yoğun talep doğrultusunda 2 Kasım Perşembe mesai bitimine kadar uzatıldığı, ödül töreninin ise 30 Kasım Perşembe günü düzenleneceği bildirildi.

Yarışma detayları şöyle:

“Ölçü A3 boyutunda, pastel boyayla çizilmiş, etrafında 5 cm. boşluk kalacak şekilde çizilmelidir. Eserlerin arkasına adınız/soyadınız, yaş ve doğum tarihi, iletişim bilgileri, eserinizin adı ve sloganınız not edilmelidir.

14 - 17 yaş aralarındaki yarışmacıların, resimlerini ebeveynleri ile birlikte Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu bu sosyal sorumluluk projesine katkı koyan herkese teşekkür belgesi verilecektir.

Eserlerin içinden 1. seçilene dizüstü bilgisayar 2. seçilene tablet, 3. seçilene bisiklet armağan edilecektir. Son teslim tarihi 2 Kasım 2023 mesai bitimidir. Bu etkinliğin ödül töreni ve sergi günü ise 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 17.00’de Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Resim yarışmasına dahil olan herkese katılım teşekkür belgesi verilecektir.

Bağımlılığa karşı duruş içerikli kompozisyonlar resmedilmelidir.

Maddi yetersizliği olup da pastel boya sahibi olamayan gençlere başvurmaları halinde gerekli malzeme komisyon tarafından temin edilecektir.”

-“Elde edilen gelir madde bağımlısı gençlerin ihtiyaçları için kullanılacak”

Eserlerin bir hafta boyunca aynı salonda sergileneceği ve satışa sunulacağı belirtilen açıklamada, satılan eserlerin tüm gelirinin madde bağımlısı gençlerin ihtiyaç ve eğitim faaliyetleri için kullanılacağı kaydedildi.

Yarışmaya katılan tüm eserlerin satış, sergi ve gelir hakkı Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nda olacak.

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi 0392 227 6435 numaralı telefon elde edilebiliyor.