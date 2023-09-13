Bağımlılık Destek Hattı ‘Alo 1191’in Afişleri Panolara Asıldı

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13/09/2023

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Bağımlılık Destek Hattı ‘Alo 1191’in Afişleri Panolara Asıldı

Sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı için kurulan destek hattı “Alo 1191”le ilgili bilgilendirici afişler ülke genelindeki reklam panolarına asıldı.

Bilgilendirici görsellerin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Converge Import and Export arasında imzalanan iş birliği protokolü uyarınca asıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, bu önemli projeyi hayata geçirerek toplumsal sorumluluğa katkı koyan Converge Import and Export Direktörü Tekin Birinci'ye teşekkür etti.

Hatipoğlu, KKTC’de yaşayan herkesin bu danışma hattına 7 gün 24 saat ulaşabileceğini vurgulayarak, bağımlılığın önüne geçmek, halkı bilinçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Teyfide Tecel Hatipoğlu, uyuşturucuyla mücadelede birlik olma bilincinin önemli olduğuna da dikkat çekti.

13/09/2023 18:02
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TAGS: Bağımlılık Destek Hattı ‘Alo 1191’in Afişleri Panolara Asıldı
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