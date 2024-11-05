“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek

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05/11/2024

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“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek

Özgür Hizmet Derneği, Hedef Hizmet Derneği ve Elele Hizmet Derneği ve Türkiye’de faaliyet gösteren Bağımlılığı Engelleme Mücadele ve Eğitim Vakfı’nın işbirliğinde, 8 Kasım Cuma günü “Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenleyecek.

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek,  Prof. Dr. Ece Müezzin ve Uz. Psikolog Leyla Yorgancıoğlu Usta konuşmacı olarak katılacağı seminer, saat 14.00’te Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonunda yapılacak.

05/11/2024 10:24
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TAGS: haber, kıbrıs
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