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Bağımlılıklarla karşı farkındalık etkinliği düzenlendi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu  tarafından “Doğayı Hisset” sloganıyla,  Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıklarla Mücadele Farkındalık  etkinliği  düzenlendi

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30/06/2019

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Bağımlılıklarla karşı farkındalık etkinliği düzenlendi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, “Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Haftası”  dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

“26 Haziran-30 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Haftası” kapsamında  dün akşam Alsancak Milli Parkı’nda, ”Doğayı Hisset” sloganıyla, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklarla mücadeleye farkındalık  etkinliği  düzenlendi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Alsancak Belediyesi, Alsancak Park, Biyologlar Derneği, Fizyoterapistler Birliği, Doğa İzcileri Derneği, Atletizm Federasyonu ve Afrodizyak Organizasyon  işbirliğinde gerçekleşen, çocuklar, gençle ve yetişkinlere yönelik bu etkinlikte, gençlerin uyuşturucudan uzak tutmak için, spora, sosyal aktivitelere yönlendirilmesi, doğanın içinde olması ve aileleriyle birlikte vakit geçirmesinin önemine dikkat çekildi.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  etkinlik, Gamana Danışmanlık Merkezi gençlerinin hazırladığı dans gösterisiyle başladı.

Etkinliğin açılışında HP  Milletvekili Jale Refik Rogers, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser  ve Başbakan Ersin Tatar, konuşma yaptı.

 

ROGERS

Rogers konuşmasında, ülkede uyuşturucuyla mücadele konusunda yürünecek uzun bir yol olduğuna vurgu yaparak, bu mücadelede toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturulması , gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması için, devlete belediyelere,  sivil toplum örgütlerine ve ailelere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Rogers, gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması için ebeveynlerin yapabileceği en önemli şeyin gençleri  spora, sanata müziğe  farklı etkinlik ve hobilere yönlendirmek olduğunu belirtti.

 

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede, toplumsal farkındalık düzeyi ne kadar yüksek olursa uyuşturucu ve bağımlılığa karşı koruma zırhının o kadar güçlü olacağını belirtti.

Komisyonun kuruluş sürecinde, tüm kurum kuruluş sivil toplum örgütlerine işbirliği çağrısı yaptığını ve bugün  bu kesimlerden mücadelelerine büyük destek ve katkı aldıklarını söyleyen Karaokçu, çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Karaokçu, haftanın açılışını, “alo Danışmanlık ve Destek Hattını” devreye sokarak yapmaktan mutluluk duyduklarını  dile getirdi ve uyuşturucuyla mücadelede yürünecek uzun yol olduğunu dile getirdi.

 

ATASER

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise, Alsancak Milli Parkında bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu organizasyonun Milli Parktaki ilk etkinlik olduğunu kaydetti.

Belediye yöneticilerinin, gençleri çocukları  uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak tutmak  için yapılacak her türlü çalışmaya katkı koyması gerektiğini dile getiren Ataser, Alsancak Belediyesi olarak her zaman bu mücadeleye katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Belediye olarak gençleri spora sanata yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan  uzak tutmak için sanatsal sportif sosyal ve kültürel  alanlar ve aktiviteleri  çoğaltacaklarını vurgulayan  Ataser, organizasyona kaktı koyan herkese teşekkür etti.

 

TATAR

 

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonunun ülkede çocukları gençleri uyuşturucu ve bağımlılıktan uzak tutmak için önemli çalışmalar yaptığını belirterek,  Alo Danışmanlık ve Destek Hattını hizmete koyarak startı verilen haftada, birçok önemli farkındalık etkinliğinin hayat bulacağını ifade etti.

Tatar, KKTC’nin geleceği olan gençlerin,  iyi eğitim alarak,  kötü alışkanlıklardan uzak kalarak ve günün sonunda memleket , ülke ve insan sevgisiyle  eğitilmeleri , ona göre şekillendirilmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Uyuşturucu illetini ülkeye taşıyan, gençlere ve çocuklara ulaştıran ellerin kırılması, bunu yapan kötü insanların  ülkeden defedilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, bunun en büyük kötülük ve en büyük insanlık ayıbı olduğunu söyledi.

Ülke geçleri ve insanını uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Tatar, KKTC ‘de bütün bunların karşısında  durabilmek için, gençlere güzel ortamları yaratarak gençlere boş vakit bırakmadan ,onları güzelliklere çekerek, layık oldukları  eğitime ve düşünceyle gelişmelerine kaktı sağlayacak imkanların  sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren  eğitilerek topluma kazandırılmasının, toplumların gelişmesinde ve kalkınmasında büyük önem taşıdığını belirten Tatar, KKTC  devletinin gelişmesi için bunun büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gençler ve çocukların bu tehlikelere bulaşmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen  Tatar, “Çocukların, gençlerin KKTC’ye  yakışır şekilde yetişmeleri , topluma kazandırılmaları ve dünyalı olmaları esas hedefimiz olmalıdır. Onun  için bu uğraşı veren , KKTC’ye  layık gençler olarak yetişmesi için gerekli imkanların verilmesi, her şeyin bizler tarafından sağlanması, devletin güçlenmesi , devleti, ileriye bakarken çağdaş boyutlarda gençlerin  ileriye taşıyabilmesi hepimiz için bir hedef olmalıdır” diye  konuştu.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonunun , haftaya yönelik farkındalık çalışmalarını yıl içine yayması gerektiğine de dikkat çeken Tatar, komisyona çalışmalarında her türlü katkı ve desteği sağlayacağı sözünü de verdi.

Etkinlikte, Biyologlar Derneği Önderliğinde çocuklara yönelik çevre farkındalık ve hazine avı  yarışması, Fizyoterapistler Birliği önderliğinde Tai-Chi Chi Gong  Body Awareness ve Gün Batımı  yogası, satranç turnuvaları, Çocuklara sevgi aşılıyoruz sloganıyla  Doğa İzcileri Derneği  önderliğinde Halat Çekme , ip atlama, yakan top, çuval yarışı , yumurta taşıma yarışı gibi oyunlar, Atletizm Federasyonu  işbirliğinde yetişkin ve çocuklara yönelik  engelleri sevgiyle aşıyoruz sloganlı “Parka meydan oku” yarışması, müzik dinletileri ve konserler  yer aldı.

Etkinlik, ödül ve plaket takdim töreniyle sona erdi.

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TAGS: Bağımlılıklarla karşı farkındalık etkinliği düzenlendi, haber, kıbrıs,
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