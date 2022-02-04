Bağımsız Gençlik Derneği, burslardaki gecikmeden kaynaklı sorunlarını Amcaoğlu'na aktardı

Bağımsız Gençlik Derneği, bursların zamanında ödenmemesi nedeniyle çekilen sıkıntıları Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na aktardığını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, öğrenci burslarının aylardır yatırılmadığına işaret edilerek, bazı Yönetim Kurulu üyelerinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, adil olmadığı belirtilen Burs Tüzüğü’nün güncellenmesi için dernek tarafından bir çalışma grubu oluşturulması ve öğrencilerin de yer aldığı sivil toplum kuruluşlarının da dahil olması gerektiği önerisinin Bakan Amcaoğlu’na iletildiği kaydedildi.

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04/02/2022 14:18