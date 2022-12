Bağımsız Gençlik Derneği, yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı

“Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP) Yerel Yönetimlerden Beklentiler Bildirisi”, Dernek’ten yayımlandığı şekliyle aşağıdadır.

Yerel Yönetimler Bildirisi

Genel

• Bölge halkını, hiçbir şekilde dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, meslek vs. ayrımı yapmadan kucaklayıcı ve bütünleştirici bir yönetimin benimsenmesi.

• Bölgenin kalkınmasına yönelik kültürel ve turistik faaliyetlerin yapılması, mevcut yapılmakta olan faaliyetlerin de arttırılıp dünya standartlarına getirilmesi.

• Yaşlı bireylerin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri adına ortam hazırlanması ve etkinlikler yapılması.

Gençler

Belediyelerimizin, öğrencilerin hem sosyalleşmelerine hem de harçlık çıkarmamalarına yarayacak yaz süresince çalışabileceği kısmi iş alanları sağlaması hem belediyenin yazın binen ekstra iş yükünü hafifletecek hem de gençlere fayda sağlayacaktır.

• Yaş gruplarına bölünerek gençlerin de yer alacağı, söz sahibi olduğu komiteler kurulmalı.

• Özellikle liseyi yeni bitirip üniversiteye geçiş aşamasında olan gençler için kariyer günleri ilgili belediyeler ve STÖ iş birliği çerçevesinde yapılmalı.

•Üreten gençler teşvik edilip yerel yönetimler tarafından desteklenmeli; bunun yanında dönemsel olarak üretim kategorilerine göre eğitimler verilmeli.

•Sosyal aktivite merkezleri yapılarak gençlerin sosyalleşebilmeleri ve vakitlerini daha verimli geçirtebilecek alanların oluşturulması gerekir. Bu madde özellikle kırsal belediyeler için elzemdir.

Ulaşım

• Karayolu ulaşımının olmazsa olmaz unsuru olan yollarımızdaki bozukluk ve eksikliklerin giderilmesi; yollarda rahat ve güvenli ulaşım için asgari standartlara göre yenilenmesi.

• Artan motorlu araç sayısıyla birlikte artmakta olan şehir içi trafiğin alternatiflerle çözüme kavuşturulması.

• Yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yolların düzenlenerek yayaların rahat kullanımına uygun hale getirilmesi.

• Kullanımı son dönemde artmakta olan elektrikli scooter ve bisikletlerin güvenli bir biçimde trafiğe çıkmasını sağlama amacıyla düzenlemeler yapılması.

• Yapılacak olan ve yapılması gereken yol çalışmalarının trafiği ve hayatı durduracak hale getirmeden yapılması; çalışmaların bitmesinden sonra yollardaki bozulmaların araçlara zarar verecek ve tehlikeli sayılabilecek ölçüde olmaması için tedbir alınması.

• Yaşanan enflasyon ile alım gücünün düşmesinden dolayı ulaşım konusunda araba kullanmanın maliyeti göz önüne alındığında yaygın bir toplu taşıma uygulamasının başlaması.

Sivil Toplum Örgütleri

• Sivil ve siyasi yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan Sivil Toplum Örgütleri’nin de projelere katılımının sağlanması ve STÖ’lerinin kendi kayda değer projelerinin yerel yönetimler tarafından desteklenmesi.

• Yerel yönetimler, kuracağı komitelere hangi alanla ilgiliyse bir bölgesinden bir de ülke genelinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütlerinden gözlemci üye kabul etmeli.

• Her belediyede Sivil Toplum Örgütleri şemsiyesi işlevi gören bir birim kurulmalı.

• Sivil Toplum Örgütlerine ev sahipliği yapacak belediye bünyesinde çalışma merkezleri oluşturulmalı.

Sahipsiz Hayvan Dostlarımız

• Sayısı bir hayli artmış olan sokak hayvanlarının hem insanlar açısından hem de sokaktaki hayvanlar açısından sıkıntı yarattığı gözlemlenebilmektedir. Bu sorunun da hem insanlar hem de hayvanlar için tehdit unsuru olmaktan çıkarılması.

• Özellikle şehirlerarası yollarda can dostlarımız hayvanların cesetlerini görmek bir hayli üzücü olmaktadır. Bu konuda tüm yerel yönetimlerin önlem alması ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde araç çarpması neticesinde yaralanan hayvanların tedavileri için bütçe ayırıp hayvanlara çarpan sürücülerin, onları, ücretsiz tedavi imkanı sağlanarak veterinere götürmesine teşvik sağlanmalıdır. Bu tip kazalar önlenene kadar can dostlarımızın can kaybının biraz olsun önüne geçebileceğiz.

• Belediyeler altında kısırlaştırma birimleri oluşturulmalı, sokak hayvanları cüzi bedellerle kısırlaştırılmalı.

• Hayvan barınaklarına gereken özen gösterilmeli, onların da bir canlı olduğu unutulmadan hareket edilmelidir.

Çevre

• Derelerin temizliği ve doğru şekilde yapılandırılması.

• Geri dönüşümün arttırılması ve halkın bu konuda bilinçlendirmenin yanında teşvik de edilmesi.

• Gerekli yasal düzenlemeler de yapılıp belediyelerin kendi bölgelerindeki çevre sorunlarını saptayıp bu sorunlarla ilgilenen birimleri oluşturması ve sorunların çözümüne yönelik çalışması.

• Var olan yeşil alanların korunması adına gerekli önlemlerin alınması, aktif yeşil alanların arttırılmasına dair çalışmaların yapılması.

• Geri dönüşüm kutularının arttırılması ve bölge halkının bu konuda bilgilendirilmesi. Ayrıca belediyelerin kendi etkinliklerinde plastik değil, karton ve kumaş ürünler kullanmayı tercih etmesi.

Kültür ve Sanat

• Özellikle festivallerin daha iyi hale getirilerek arttırılması.

• Açık hava konserleri, tiyatro, açık hava sineması gibi etkinliklerin çoğaltılması.

• Sanat okulları olmayan belediyeler bünyesinde de sanat okulları kurulup faaliyete geçirilmesi.

22/12/2022 13:41