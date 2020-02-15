Bağımsız Gençlik Platformu: Büyüklerimizi mutlu etmek, bizi de mutlu etti

Bağımsız Gençlik Platformu üyeleri, 14 Şubat'ta Özen Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Bağımsız Gençlik Platformu'dan ziyaretle ilgilşi yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Orada yaşayan farklı kültürlere ait büyüklerimizi mutlu etmek, yüzlerini güldürmek bizi de mutlu etti. Hayat hikayelerini ve nasihatlarını dinleyip, bol bol sohbet ettiğimiz ve hep birlikte çok güzel vakit geçirdiğimiz bir gün oldu. Bu tarz ziyaretlerimiz devam edecektir"

15/02/2020 22:09