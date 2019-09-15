Bağımsız Gençlik Platformu: Okullardaki sorunların çözümünün takipçisi olacağız

Bağımsız Gençlik Platformu yayınladığı bildiride "Bağımsız Gençlik Platformu olarak bu sorunların çözümünün takipçisi olacağımızdan kuşkunuz olmasın" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Okullarımız yine sorunlarla açılıyor. Bağımsız Gençlik Platformu olarak bu sorunların çözümünün takipçisi olacağımızdan kuşkunuz olmasın. Gerek bireysel gerek kolektif olarak etkilendiğiniz sorunlar olduğunda bu sorunların gündeme getirilmesi ve çözümü için platformumuz gerekli inisiyatifleri alacaktır. Şu an için Kuzey Kıbrıs çapı çoğu okulumuzda temsilcilerimiz mevcuttur, temsilcimiz bulunmayan okullarda da temsilcilerimiz en yakın zamanda olacaktır. Gerek bakanlık gerekse okul idaresi ile iletişimde olup siz arkadaşlarımızın sorunlarının daha kolay çözümü için uğraş vereceğiz. Yeni dönemde hepinize başarılar diler sorunsuz güzel bir dönem geçirmenizi temenni ederiz.

Hüseyin Aran

Bağımsız Gençlik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı