Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği yeni yasa hakkında bilgilendirme toplantısı düzenliyor

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05/08/2024

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Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği yeni yasa hakkında bilgilendirme toplantısı düzenliyor

 Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği, Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası hakkında 8 Ağustos’ta bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Birlik yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı'ndan Muhasip-Denetçi yetkisi alan kişiler, 8 Ağustos’ta Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda 15.00 ile 17.00 saatleri arasında yer alacak toplantıya çağırıldı. 

Açıklamaya göre, toplantıda, 2 Temmuz’da yasallaşan, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası hakkında bilgi verilecek.

05/08/2024 13:29
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TAGS: Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği
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