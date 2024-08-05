Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği yeni yasa hakkında bilgilendirme toplantısı düzenliyor
05/08/2024
Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği, Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası hakkında 8 Ağustos’ta bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Birlik yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı'ndan Muhasip-Denetçi yetkisi alan kişiler, 8 Ağustos’ta Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda 15.00 ile 17.00 saatleri arasında yer alacak toplantıya çağırıldı.
Açıklamaya göre, toplantıda, 2 Temmuz’da yasallaşan, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası hakkında bilgi verilecek.05/08/2024 13:29