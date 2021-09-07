Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği, yeni yönetim kurulu belirlendi.

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07/09/2021

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Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği, yeni yönetim kurulu belirlendi.

Birlikten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapılan birlik olağan genel kurulda, yönetim kurulu seçimi yapıldı.

Genel kurulda, birliğin eski başkanı Firuz Fehmi, derneğin gelecekteki icraatları ile ilgili dilek ve temennilerde bulundu.

Yönetim kurulu seçimi sonucunda yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Niyazi Akman, Firuz Fehmi, Kayhan Sonsal, Nalan Baydar, Nur Göktürk, Ergün Dolmacı , Gizem Tanrıkul, Hakan Ergin ve Mahmut Sezinler.”

07/09/2021 14:29
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TAGS: Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği
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