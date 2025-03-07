Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi'nden Kadınların Değerine Yönelik Önemli Vurgu

Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi, İslam'ın kadına verdiği değeri vurgulayarak, Peygamber Efendimiz'in öğretileriyle kadının aile ve toplum içindeki yüksek konumunu hatırlattı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yapılan açıklamada, kadınların merhametin, adaletin ve insanlığın temel taşları olduğu vurgulandı.

Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi'nin açıklamas

"İslam, kadına büyük bir değer vermiş, onu merhametin, adaletin ve insanlığın en kıymetli emanetlerinden biri olarak görmüştür. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 'Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır' (Tirmizî, Radâ, 11) buyurarak kadının aile ve toplum içindeki yerini yüceltmiş, ona saygı ve sevgiyle muamele edilmesini öğütlemiştir.

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Ey insanlar! Şüphesiz ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık...” (Hucurât, 49/13). Bu ayet, kadın ve erkeğin yaratılışta eşit olduğunu ve Allah katında üstünlüğün sadece takva ile olduğunu açıkça göstermektedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kadınların değerini şöyle vurgulamıştır:

“Cennet annelerin ayakları altındadır.” (Nesâî, Cihad, 6). Bu müjde, kadının toplumun temel taşı olduğunu ve ona saygının bir zorunluluk olduğunu ifade etmektedir.

Bu vesileyle, başta annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız ve tüm kadınlarımız olmak üzere, hayatımızı güzelleştiren, sevgi ve fedakârlıklarıyla toplumu inşa eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum."