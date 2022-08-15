"Bağımsız Kıbrıs” temalı eylem yapıldı

Lefkoşa’da 2012'den itibaren “Bağımsız Kıbrıs” şiarıyla yapılan eylem bu yıl Bağımsızlık Yolu, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi tarafından düzenlendi.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre, örgüt temsilcilerinden oluşan kalabalık, Lefkoşa’daki İngiliz Yüksek Komiserliği, Amerikan temsilciliği ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önlerine yürüyerek adanın bölünmüşlüğünü ve “emperyalist güçleri” protesto etti.

Mustafa Keleşzade, İngiliz Yüksek Komiserliği önünde örgütler adına yaptığı konuşmada, sınıf mücadelesini bastırmak ve adanın bölünmüşlüğünün devamı için politikalar yürütüldüğünü iddia etti.

Amerikan Temsilciliği önünde konuşan Kamil İpçiler, ABD’nin kardeş ve bağımsız bir Kıbrıs mücadelesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ileri sürdü.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde de Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu konuşma yaparak, Kıbrıs haklarının söz, yetki, karar, iktidar sorunun devam ettiğini söyledi.

Rahvancıoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde Yunanistan Elçiliği olmadığı için Yunanistan’ın protesto edemediklerini de belirtti.

Okunan ortak basın açıklamasında da Kıbrıslı Türk halkının “Türkiye devletinin yetkililerinin” ve “beşeri ve doğal zenginliğini durmaksızın sömürmek ve geriye yoksulluk, sefalet, ekolojik yıkım ve güvencesizlik dışında başka hiçbir şey bırakmamak olan ultrazenginlerin ve büyük sermaye sınıfının boyunduruğu” altında olduğu iddia edildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye halkı ile en güçlü bağın ancak bağımsız ve birleşik bir Kıbrıs kurulmasıyla sağlanabileceği kaydedildi.

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15/08/2022 14:46