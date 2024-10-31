Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers'tan Sağlık Bakanlığı ve hükümete eleştiri

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, yenidoğan ünitesinde yaşanan skandalın ardından, yıllardır düzeltilmeyen ihmal ve yönetim zafiyetlerine dikkat çekti.

Rogers'ın açıklaması şöyle:



Yeni doğan ünitesinde yaşanan acı olay, maalesef bir dizi ihmaller zincirinin sonucudur. Bu ihmaller, yıllardır o bölümde özveriyle çalışan hemşirelerimizi istemedikleri bir durumla karşı karşıya bırakmış ve toplumumuzda derin bir üzüntüye sebep olmuştur.

Geçmişte, benim laboratuvarda çalıştığım dönemlerde, alkolün pet şişelerde taşınması söz konusu değildi. Bu yanlış yola ne zaman nasıl girildi bilmiyorum.

Saf alkolün pet şişelerde taşınmasına izin veren, taşınıp yeni doğan ünitesinin mama yapılan mutfağına girmesini sağlayan veya izin veren, gıda ile kimyasalın aynı alanda bulunmasına izin veren herkesin bu yaşananlarda sorumluluğu vardır.

Bu trajik olayda, bebeğimizin hayatını kaybetmesine neden olan her kim ve her ne ise, yargının gereken cezayı vereceğine inancım tamdır. Ölüm sebebinin alkol dışında bazı ihmallerden dolayı olduğu ile ilgili bazı iddialar da vardır. Bu iddialar elbette araştırılacaktır.

Ülkemizin geleceği açısından önemli olan, bu yaşananlardan yönetsel açıdan bazı dersler çıkarılıp çıkarılmayacağıdır. Geçen sene sosyal sigorta reçeteleri ile ilgili sorumluluğu olan olmayan birçok kişi tutuklandıktan sonra, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Sağlık Bakanlığı bu sorunu kökten çözecek ilaç takip sistemini kurmak için uğraş vermedi. Hala az bir iyileştirme ile aynı sistemsizlikte işlemler devam ediyor. Bunun gibi birçok örnek var ve sistemsizlik her alanda devam etmektedir.

Bu olayın ardından, insan hayatına mal olan bu tür yönetim zaaflarının bir daha yaşanmaması adına, gerekli denetimlerin yapılması ve insan hatalarını minimize edecek sistemlerin kurulması en büyük önceliğimiz olmalıdır. Ne yazık ki bu hükümetin başımızda olduğu her geçen gün biraz daha dönüşü zor olan bir başıboşlukta yuvarlanmaktayız. Bizi yönetmesi gerekenler yaşananlardan ders almadığı ve aynı sistemsizlikte ısrar ettiği sürece, toplum olarak benzer acı olaylarla karşı karşıya kalmaya ve toplum olarak kaybetmeye devam edeceğiz. Buna toplum olarak daha geç olmadan hep birlikte dur demek zorundayız!