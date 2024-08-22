Bağımsız Milletvekili Rogers’ten Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili açıklama

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Maymun Çiçeği Virüsü’nün yayılma hızının Covid-19 gibi hava yoluyla bulaşan virüsler kadar hızlı olmadığını belirterek panik yaratılmaması gerektiğini söyledi.

Rogers, DSÖ ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) açıklamalarına dikkat çekerek, küresel acil durum ilanının Afrika'daki durumu kontrol altına almak ve diğer kıtalara yayılmasını önlemek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Türkiye'de henüz panik yaratacak bir durum olmadığını belirten Rogers, ancak Sağlık Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde ciddi sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Paylaşımın tamamı şöyle:

“Dünya Sağlık Örgütü, Orta Afrika’da yaygın görülen Maymun Çiçeği virüsü (Mpox) vakalarından dolayı küresel bir halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Acil durum ilanı ve sonrasında gerek DSÖ gerek ECDC nin açıklamalarına daha dikkatli baktığımızda

1. Mpox’un yakın temas ile bulaşan bir virüs olmasından dolayı Covid 19 gibi hava yolu ile bulaşan virüsler gibi hızlı bir yayılma gösteren bir virüs olmadığı

2. Küresel acil durum ilanının, Afrika ülkelerindeki durumu kontrol altına almak, diğer kıtalara yayılmasını önlemek ve küresel anlamda hastalıkla mücadele için ortak bir çaba sağlamak için yapıldığını görüyoruz.

Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de şimdilik herhangi bir panik olunacak durum yoktur. Ancak, önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı’na büyük görev düşecektir.

Herhangi bir vaka tespiti açısından kapılarda ve limanlarda sihhiye ekiplerinin eğitilmesi ve hazırlıklı olması, kapılarda, limanlarda, acil servis ve hastanelerde herhangi bir vaka tespiti durumunda ne yapılacağı konusunda eylem planları oluşturulması önemlidir.

Bu hastalığın teşhis ve tedavisi açısından hem uzman hekimlerimiz hem de laboratuvar alt yapısı halihazırda mevcuttur. Hükümetin üstüne düşen bu süreci titizlikle yürütmek ve başka alanlarda gösterdikleri kötü yönetim örneklerini bu süreçte göstermemektir.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklar tarafından atılacak adımların halkla şeffaflıkla paylaşılması, ülkemizde bu sürecte gereksiz panik yaratılmasını ve bu sürecin Afrika kökenli kişilere karşı ırkçılığa dönüşmesini önlemek açısından önemlidir.”