Bağımsızlar Hükümete onay vermedi

Halkın Partisinden istifa eden 3 milletvekilinin oylamada alacağı tavır merak ediliyordu.

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19/12/2020
HK

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Bağımsızlar Hükümete onay vermedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti güvenoyu aldı. Halkın Partisinden istifa eden 3 milletvekilinin oylamada alacağı tavır merak ediliyordu.

Güven oylamasına Bağımısız milletvekili Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç katılarak nisabı sağladı ancak 3 milletvekili açık yapılan oylamada çekimser oy kullandı.

19/12/2020 12:10
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