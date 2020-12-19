Bağımsızlar Hükümete onay vermedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti güvenoyu aldı. Halkın Partisinden istifa eden 3 milletvekilinin oylamada alacağı tavır merak ediliyordu.

Güven oylamasına Bağımısız milletvekili Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç katılarak nisabı sağladı ancak 3 milletvekili açık yapılan oylamada çekimser oy kullandı.

Bu habere tepkiniz:



19/12/2020 12:10