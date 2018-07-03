Bağımsızlara UBP belgesi

Yerel seçimlerin sona ermesinin ardından, bağımsız aday olarak seçimi kazanan isimler, UBP'nin düzenlediği törene katıldı.

Kazanan tüm adaylar UBP amblemli teşekkür belgesi ile ödüllendirilirken, DP'ye yakınlığı ile bilinen İsmail Arter'in yanı sıra, çok sayıda partiden destek alarak seçilen Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

Bu arada, HP'nin de desteklediği ancak UBP'li olduğu bilinen Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da UBP törenine katılarak belge aldı.

UBP'nin seçimde güçlü destek verdiği Girne Bağımsız Belediye Başkanı Nidai Güngördü de törende belge alan isimler arasında yer aldı