Bağımsızlık İttifakı: ''Akdeniz’de barış ve istikrar, KKTC’nin tanınması ile mümkün olacak''

Bağımsızlık İttifakı, Akdeniz’de, barış ve istikrarın KKTC’nin tanınması ile mümkün olacağını kaydederek, Birleşmiş Milletler’e (BM), bunun gereğini yerine getirmesi için çağrı yaptı.

33 örgüt adına Bağımsızlık İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, şahsi temsilcisi olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde, Kıbrıs sorununa çözüm olarak sunduğu BM parametreleri temelinde federasyonu, Avrupa Birliği (AB) kriterleri ile üniter bir devlete dönüştürmekte olduğundan habersiz olmasına ihtimal verilmediği ifade edildi.

“BM ve AB böylesine tutarsız ve birbirleri ile çelişkili çözüm koşullarını dikte ettirmeleri ile Kıbrıs’ta bir anlaşma olasılığını temelden ortadan kaldırmaktadırlar” denilen açıklamada, Kıbrıs Rumlarının, 2004 yılındaki AB üyeliğinden sonra BM parametreleri temelinde bir anlaşmanın mümkün olamayacağı belirtildi.

“Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs sorununda cezalandırılan taraf olarak bu aşamadan sonra görüşmelere devam etmesinin, insan haklarına, insanlık fıtratına ve adalet hıfzına aykırı olduğu” kaydedilen açıklamada, BM’ye uyarı yapıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Kıbrıs Rumlarını, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ve hükümeti” olarak ihya ettiği ifade edilen açıklamada, diğer kurucu ortak Kıbrıs Türkü’ne ise ambargo ve izolasyonlar ile görüşmelerin empoze edildiği kaydedildi ve bu durum BM ile AB nezdinde şiddetle protesto edildi.

Kıbrıs Rumlarının, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti” adına tek taraflı tasarrufta bulunamayacağı ve yetki kullanamayacağına işaret edilen açıklamada, iki tarafın da siyasi eşitliğine dayanan statülerinin karşılıklı kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmazlığının, Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığına sahip çıkmaktan başka seçenek bırakmadığı vurgulanan açıklamada, Akdeniz’de, barış ve istikrarın KKTC’nin tanınması ile mümkün olacağı ifade edilerek, BM’ye bunun gereğini yerine getirmesi için çağrı yapıldı.