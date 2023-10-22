Bağımsızlık İttifakı, BM’yi ve Guterres’i protesto etti

Bağımsızlık İttifakı, Gazze’deki mezalime seyirci ve çaresiz kaldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’i ve Genel Serketeri Antonio Guterres’i protesto ederek istifa çağrısı yaptı.

İnsan Hakları Derneği ve Bağımsızlık İttifakı 33 Sivil Toplum Örgütü Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık ile Konsey Başkanlık Sekreteri Ahmet Yıldırım imzasıyla yayımlanan bildiride, BM ve Guterres tüm dünyanın gözleri önünde mezbahaya, kan gölüne dönen Gazze ve Filistin toprakarında insanlık mezalimini BM Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’ne rağmen seyirci ve çaresiz kalmakla suçladı.

Guterres’in insanlık onuru varsa derhal istifa etmesi için çağrı yaptıklarını açıklayan Işık ve Yıldırım, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne de eleştirilerde bulundu.

Açıklamada, “İttifakımız Filistin halkı ile dayanışma ilan etmekte ve insanlık dışı mezalimi cezasız bırakmamaları için tüm dünya devletleri ve halklarına çağrı yapmaktadır” denildi.