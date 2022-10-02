Bağımsızlık İttifakı'ndan Erdoğan'a teşekkür

Bağımsızlık İttifakı, Türkiye Hükümeti tarafından "finansmanı ve arazisinin" karşılanacağını ifade ettiği Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'ni Kıbrıs Türkü’ne "hediye edeceği" için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Bağımsızlık İttifakı yaptığı açıklamada, hediyeye tepki gösterildiğinin bugüne kadar görülmüş bir olay olmadığını ancak bunun "Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına karşı olan bazı mihraklar için istisna olduğu" görüşünü belirtti.

"Bu mihrakların karşı çıkmasının amacının Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarına hizmet etmediğini" söyleyen İttifak, bu olanaklardan herkesten önce kendilerinin tepe tepe yararlanmakta olduğunu savundu.

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02/10/2022 15:12