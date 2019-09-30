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Bağımsızlık İttifakı: Kıbrıs'ta çözüm yolunu tıkayan bizzat BM

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30/09/2019

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Bağımsızlık İttifakı: Kıbrıs'ta çözüm yolunu tıkayan bizzat BM

Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs’ta çözüm yolunu tıkayanın, bizzat BM olduğunu savundu.

Bağımsızlık İttifakı yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rumlar 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek sahibi ve hükümranı olarak kabul gördüğü, Kıbrıs Türkleri bu haktan dışlandığı sürece,  Kıbrıs’ta çözüm yolunu tıkayanın bizzat  BM olacağının, hiçbir görüşmenin bir  anlaşma ile sonuçlanmayacağının BM kayıt ve raporlarına geçirilmesini istedi.

2004 referandumundan önce Kıbrıs Türk Halkına yapılan vaat ve verilen taahhütlerin  yerine getirilmesi gerektiğini belirten İttifak, AB ve BM’de, gereğini yapmalarını talep etti.

 

30/09/2019 21:33

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TAGS: Bağımsızlık İttifakı: Kıbrıs’ta çözüm yolunu tıkayan bizzat BM, haber, kıbrıs,
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