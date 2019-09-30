Bağımsızlık İttifakı: Kıbrıs'ta çözüm yolunu tıkayan bizzat BM

Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs’ta çözüm yolunu tıkayanın, bizzat BM olduğunu savundu.

Bağımsızlık İttifakı yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rumlar 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek sahibi ve hükümranı olarak kabul gördüğü, Kıbrıs Türkleri bu haktan dışlandığı sürece, Kıbrıs’ta çözüm yolunu tıkayanın bizzat BM olacağının, hiçbir görüşmenin bir anlaşma ile sonuçlanmayacağının BM kayıt ve raporlarına geçirilmesini istedi.

2004 referandumundan önce Kıbrıs Türk Halkına yapılan vaat ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirten İttifak, AB ve BM’de, gereğini yapmalarını talep etti.

30/09/2019 21:33