Bağımsızlık İttifakı Yunanistan Başbakanı’nı eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in Türkiye - Libya Mutabakatı konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Işık, “Kıbrıs Türk halkının Anayasal ve uluslararası yasalardan doğan haklarına saygı göstermeyen ve en az Kıbrıs Rumları kadar suç ortağı olan Yunanistan’ın garantör değil Kıbrıs’ta işgalci konumunda olduğunu, Türkiye’nin hakları üzerindeki bu yayılmacı emelleri ile bir kez daha kanıtladığını” söyledi.

05/12/2019 19:36