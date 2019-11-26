Bağımsızlık İttifakı’ndan 3’lü Görüşmeye Eleştiri

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26/11/2019

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Bağımsızlık İttifakı’ndan 3’lü Görüşmeye Eleştiri

Bağımsızlık İttifakı, Birleşmiş Milletler’in  Kıbrıs’ta Rumların yaratmış olduğu mevcut statüko ve görüşmeler sürecinde izlenen adaletsiz politikaları ile yapmakta olduğu haksızlıkların Berlin  3’lü görüşmesi ile ayyuka çıktığını iddia etti.

Bağımsızlık İttifakı Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, BM Özel Temsilcisi Lute tarafından sonuç alınamayacağı tespit ve teyit edilmesine rağmen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in  Berlin 3’lü görüşmesini organize etmekle görev suiistimalinde  bulunduğunu öne sürdü.

BM’nin Berlin görüşmesi ile nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı  seçimleri öncesinde resmen Kıbrıs Türk halkının iradesine müdahale edilmesine çanak tuttuğunu savunan Işık, Antonio Guterres’i istifaya davet etti.

Işık, Kıbrıs Türk halkının moral ve umutları üzerinde ciddi tahribat yarattığı  gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da istifaya davet etti.

26/11/2019 18:29
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TAGS: Bağımsızlık İttifakı, 3’lü Görüşme, eleştiri, haber, kıbrıs
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