Bağımsızlık Yolu: Açtığımız davanın maksadı, yerini bulmuştur

Meclis Başkanlığı sürecini yargıya taşıyan Bağımsızlık Yolu, Ziya Öztürkler’in istifasını vermesi üzerine, açılan davanın maksadının, yerini bulduğunu kaydetti.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamada, Meclis Başkanlığı seçim süresinde yaşananların Bağımsızlık Yolu tarafından da kabul görmediği ve 13 Kasım’da Yargıtay’a bir "Quo Warranto başvurusu" yaparak siyasal süreci yargıya taşıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Yargıtay’a yaptığımız Quo Warranto başvurusunun haklılığını tescil edici bir şekilde Ziya Öztürkler’in istifasını vermesi üzerine, açtığımız davanın maksadı, yerini bulmuştur. Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu olarak, çalışan insanların üstüne çöken bu karanlık rejime karşı mücadelemiz bundan sonra da her alanda devam edecektir.” denildi.