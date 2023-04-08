Bağımsızlık Yolu AKEL'i Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu Güney Kıbrıs’ta muhalefet partilerinden Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL)’i ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolundan verilen bilgiye göre görüşmede karma evliliklerden dolayı yaşanan mağduriyet, federal çözüm için yapılabilecek çalışmalar, ekoloji ve emek mücadelesi konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Görüşmeye Bağımsızlık Yolu adında Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Mustafa Keleşzade, AKEL adına ise merkez komite üyeleri Elias Demetriou, Stavri Kalopsidiotou ve AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu üyesi Kyriakos Imanimis katıldı.

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08/04/2023 11:58