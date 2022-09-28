Bağımsızlık Yolu Ankara’da…

Bağımsızlık Yolu, Ankara ziyaretleri kapsamında Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) ve Halkevleri ile görüştü.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu heyeti ilk olarak Sosyalist Emekçiler Partisi'ni ziyaret etti. Görüşmede SEP Genel Başkanı Güneş Gümüş, PM üyesi Ali Niyazi Erden, PM üyesi Barış Deniz Kuş yer aldı.

SEP Genel Başkanı Güneş Gümüş, görüşme başında, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu'nun Türkiye'ye girişinin engellenmesini kınayarak, dayanışma belirtti. Ziyarette güncel konulara ilişkin fikir alışverişi yapılırken, mücadele pratiğinden edinilen deneyimler de karşılıklı olarak aktarıldı.

Görüşmede, sosyalist solu büyük oranda etkisi altına alan postmodern kimlik siyaseti ve liberalizm karşısında emekçi vurgusunun, sosyalist siyasette tekrar hak ettiği yeri alınması gerektiği değerlendirildi. Ayrıca, iktidarın hamaseti ve baskısı arttığı oranda Kıbrıslı Türk ve Türkiye sosyalistlerinin de mücadelesinde dayanışmanın artması ve ortaklaşmanın gelişmesi gerektiği vurgulandı.

Bağımsızlık Yolu ardından Halkevleri’ni ziyaret etti. Görüşmede, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Halkevleri MYK Örgütlenme Sekreteri Mustafa Eberliköse, Halkevleri GYK Üyesi Ateş Aktaş, Halkevleri GYK üyesi ve Kültür Sanat Sekreteri Hadi Sinan İskit yer aldı.

Ziyarette, “Münür Rahvancıoğlu'nun Türkiye'ye girişinin engellenmesi ve Kıbrıslı Türk muhaliflerin sisteme karşı yürütülen sistematik yıldırma politikaları” değerlendirildi. Halkevleri bu konuda dayanışmalarını belirtti. Görüşmede, KKTC’ye yapılacak “Külliye”yle ilgili bilgi de paylaşıldı.

Görüşmede, “Kadın özgürleşmesi, sınıf mücadelesi, ekoloji, pandemi ve ekonomik kriz, yoksullaşma ve muhafazakarlaştırma politikaları, devrimci laiklik ve iktidarların baskı politikaları” hakkında karşılıklı görüşler de aktarıldı.

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28/09/2022 14:10