Bağımsızlık Yolu: Asgari ücret iki ayda bir güncellenmeli

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, asgari ücretin iki ayda bir güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Partinin Basın Ofisine göre, Mayıs TV'de katıldığı bir programda, Rahvancıoğlu, akaryakıt fiyatları beş günde bir düzenlenebiliyorsa, asgari ücretin de iki ayda bir hayat pahalılığına göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Eski başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “banka hesabındaki paranın Parti’nin (Ulusal Birlik Partisi’nin) seçim parası olduğu” yönündeki açıklamasına da değinen Rahvancıoğlu, konuyla ilgili UBP’nin açıklama yapması, Özgürgün’ün de, “söylediklerinin arkasında duracaksa, devam eden davasını sonuçlandırmak ve aklanmak için” buraya gelmesi gerektiği görüşünü ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



07/03/2022 13:12