Bağımsızlık Yolu, Barolar Birliği’ni ziyaret etti

Bağımsızlık Yolu, İsias Otel ile ilgili dava sürecine ilişkin bilgi almak ve yapılabilecekleri istişare etmek üzere Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret ederek, İsias Otel ile ilgili dava sürecine ilişkin bilgi aldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne İsias Otel’de hayatını kaybeden sporcu kafilesi için süratle hukuk sürecini başlatmak adına attıkları adımlardan dolayı teşekkür eden Bağımsızlık Yolu yetkilileri, parti olarak konuya ilişkin neler yapabileceklerini de Barolar Birliği ile istişare etti.

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01/04/2023 13:44