Bağımsızlık Yolu, Başbakanlık ışıklarında bildiri dağıttı

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20/11/2023

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Bağımsızlık Yolu, Başbakanlık ışıklarında bildiri dağıttı


Bağımsızlık Yolu (BY), bu sabah Başbakanlık ışıklarında, “İfade Özgürlüğü Onurumuzdur” pankartı açarak, bildiri dağıttı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, eylemin, Gazeteci Ali Kişmir’in 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için açılan davaya dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilerek, halk, 27 Kasım Pazartesi günü görüşülecek davayı izlemeye çağrıldı.

“Yazarların düşüncelerinden dolayı yargılandığı bir ülkede hiç kimse güvende değildir” denilen bildiride, davanın, “Kıbrıslı Türk halkını korkutma, sindirme ve susturma davası olduğu” öne sürüldü.

20/11/2023 13:40
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TAGS: Bağımsızlık Yolu, Başbakanlık
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